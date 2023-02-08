Україна виходить із Європейського інституту Омбудсмена

13:44 08 лютого Київ, Україна

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубинець надіслав терміновий лист членам Європейського інституту Омбудсмена про вихід із цього об'єднання.

Про це український омбудсмен повідомив у Фейсбуці.

"Цей крок став наслідком того, що двох українських дітей, які перебували на території Республіки Австрія через російську збройну агресію, "правозахисник Європейського інституту Омбудсмена (ЄІО)" вивіз на територію росії", - пояснив Лубинець.

За інформацією ЗМІ, це зробив Доктор Йозеф Зігеле – генеральний секретар ЄІО, член правління ЄІО та заступник омбудсмена Тіроля, додав Лубинець. За його словами, влада Австрії розпочала офіційне розслідування щодо дій Зігеле.

“Вказане є порушенням статей 49, 50 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, які забороняють здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території та покладають на окупаційну державу обов'язок вжити всіх необхідних заходів для полегшення процедури встановлення особи дітей та реєстрації їх сімей”, - написав Лубинець.

Насильницька передача дітей однієї групи в іншу є однією з ознак геноциду відповідно до статті II Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року "Про запобігання злочину геноциду та покарання за нього", пояснив омбудсмен.



Він додав, що в Європейському інституті Омбудсмена на його прохання не провели внутрішнє розслідування та не застосували відповідних санкцій до Зігеле, вчинок якого суперечить цілям заснування Інституту та свідчить про його упередженість. Президент Інституту Драган Мілков проігнорував запити української сторони.

“Вважаю, що подібні дії завдають шкоди національним інтересам України, коли триває кривава повномасштабна війна. Наголошую, що повернення кожної депортованої дитини є надскладним процесом, який потребує титанічних зусиль і часу”, — наголосив чиновник.

Український омбудсмен додав, що звернувся до колег, які є членами Інституту, розглянути можливість негайного виходу з Європейського інституту Омбудсмена та засудити дії його керівництва.

"Водночас дякую своїм колегам і друзям, які вийшли з ЄІО, Омбудсмену Республіки Латвія пану Юрису Янсонсу та Омбудсмену Республіки Литва Еріке Леонайте за їхню однозначну позицію та швидку реакцію на вищезгадану ситуацію", - написав Лубинець.

За його словами, всі члени організації, які є прихильниками демократичних принципів, для яких права людини не є порожніми словами, не можуть залишатися осторонь ситуації та продовжувати своє членство в ЄІО.