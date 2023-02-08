Україна виходить із Європейського інституту Омбудсмена

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубинець надіслав терміновий лист членам Європейського інституту Омбудсмена про вихід із цього об'єднання.
Про це український омбудсмен повідомив у Фейсбуці.
За інформацією ЗМІ, це зробив Доктор Йозеф Зігеле – генеральний секретар ЄІО, член правління ЄІО та заступник омбудсмена Тіроля, додав Лубинець. За його словами, влада Австрії розпочала офіційне розслідування щодо дій Зігеле.
Насильницька передача дітей однієї групи в іншу є однією з ознак геноциду відповідно до статті II Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року "Про запобігання злочину геноциду та покарання за нього", пояснив омбудсмен.
Він додав, що в Європейському інституті Омбудсмена на його прохання не провели внутрішнє розслідування та не застосували відповідних санкцій до Зігеле, вчинок якого суперечить цілям заснування Інституту та свідчить про його упередженість. Президент Інституту Драган Мілков проігнорував запити української сторони.
Він додав, що в Європейському інституті Омбудсмена на його прохання не провели внутрішнє розслідування та не застосували відповідних санкцій до Зігеле, вчинок якого суперечить цілям заснування Інституту та свідчить про його упередженість. Президент Інституту Драган Мілков проігнорував запити української сторони.
Український омбудсмен додав, що звернувся до колег, які є членами Інституту, розглянути можливість негайного виходу з Європейського інституту Омбудсмена та засудити дії його керівництва.
За його словами, всі члени організації, які є прихильниками демократичних принципів, для яких права людини не є порожніми словами, не можуть залишатися осторонь ситуації та продовжувати своє членство в ЄІО.
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