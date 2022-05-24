Україна виходить з двох угод СНД по космосу

17:23 18 серпня Киев, Украина

На засіданні уряду Кабмін затвердив вихід України ще з двох угод СНД, цього разу вони стосуються космосу.

Зокрема, Україна виходить з Угоди про порядок фінансування спільної діяльності з дослідження і використання космічного простору. Документ був підписаний 13 листопада 1992 року в Москві. Основним предметом угоди є затвердження принципу фінансування коштом пайових внесків міждержавних програм дослідження і використання космічного простору, які затверджуються Радою глав держав СНД.

"За результатами проведеного аналізу пропонується припинити участь української сторони в Угоді про порядок фінансування спільної діяльності з дослідження і використання космічного простору в зв'язку з тим, що угода не відповідає національним інтересам України, не має практичного значення для України і не застосовується", - сказано в документі.

Крім того, Україна розриває угоду з СНД про порядок утримання та використання об'єктів космічної інфраструктури в інтересах виконання космічних програм, підписану 15 травня 1992 року.