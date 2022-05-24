Україна виходить з двох угод СНД по космосу

На засіданні уряду Кабмін затвердив вихід України ще з двох угод СНД, цього разу вони стосуються космосу.
Зокрема, Україна виходить з Угоди про порядок фінансування спільної діяльності з дослідження і використання космічного простору. Документ був підписаний 13 листопада 1992 року в Москві. Основним предметом угоди є затвердження принципу фінансування коштом пайових внесків міждержавних програм дослідження і використання космічного простору, які затверджуються Радою глав держав СНД.
Крім того, Україна розриває угоду з СНД про порядок утримання та використання об'єктів космічної інфраструктури в інтересах виконання космічних програм, підписану 15 травня 1992 року.
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