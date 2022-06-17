Україна запроваджує візовий режим з росією – Зеленський

13:55 17 червня Київ, Україна

З 1 липня поточного року в Україні вводиться візовий режим в'їзду для громадян росії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram.





І сьогодні (17 червня – ред.) Кабмін має ухвалити це важливе рішення – постанову "Про припинення дії угоди між урядом України та урядом російської федерації про безвізові поїздки громадян України та російської федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з російською федерацією".



Згідно з запланованим рішенням Кабміну, з 1 липня 2022 року Україна запровадить візовий режим в'їзду для громадян рф", - йдеться в повідомленні Зеленського. "Україна запроваджує візовий режим для громадян рф І сьогодні (17 червня – ред.) Кабмін має ухвалити це важливе рішення – постанову "Про припинення дії угоди між урядом України та урядом російської федерації про безвізові поїздки громадян України та російської федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з російською федерацією".Згідно з запланованим рішенням Кабміну, з 1 липня 2022 року Україна запровадить візовий режим в'їзду для громадян рф", - йдеться в повідомленні Зеленського.



Президент додав, що це питання опрацювали для "протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України".



За словами джерел, якщо росіянин у росії і захоче виїхати в Україну, то йде до візового центру, а якщо за кордоном, то йде до українського посольства чи візового центру і отримує там візу на в'їзд.