Україна вводить санкції проти Нікарагуа через Крим

18:25 10 листопада Київ, Україна

У зв'язку з відкриттям почесного консульства Нікарагуа на території анексованого Кримського півострова, МЗС України вводить санкції.

У пресслужбі дипвідомства уточнили, що вручення так званому "почесному консулу Нікарагуа в РФ" консульського патенту - це грубе порушення законів України та міжнародного права.

"Ця дія вважається нашою державою безглуздою і розглядається як відверто недружній крок з боку Нікарагуа", - заявили в українському МЗС.

У дипвідомстві додали, що Київ запустив процес застосування санкцій проти Нікарагуа.



За повідомленнями ЗМІ, "почесним консулом" Нікарагуа став Олег Белавенцев. Проросійський активіст, якого український суд засудив до 13 років в'язниці за посягання на територіальну цілісність країни.