Україна вводить ембарго на продукти з Польщі: цибулю, помідори, капусту та яблука

18:36 19 вересня Київ, Україна

Україна найближчим часом запровадить ембарго на постачання цибулі, помідорів, капусти та яблук із Польщі.



Про це повідомив Тарас Качка, заступник міністра економіки та торговельний представник України, в інтерв'ю польській публікації Rzeczpospolita.



За словами Качки, після п'яти місяців переговорів Україна втратила надію на вирішення спору, тож звернулася до Світової організації торгівлі. Київ не отримав відповіді від польського уряду з того часу. Для України важливим стало не лише продовження заборони Польщі, а й її розширення на інші продукти, такі як борошно та зерновий шрот.

"Головна мета для нас - довести, що Польща не має права запроваджувати такі обмеження. Ми не погоджуємося із забороною на експорт, і для нас важливо рухатися у правильному напрямку, у тому числі через діалог з Європейською комісією, відповідальною за міжнародну торгівлю", - наголосив Качка.

Він також пояснив, що Україна зробила цей крок з метою "переконати" Польщу повернутися до столу переговорів та погодитись на механізм ліцензування, розроблений спільно з Європейським Союзом.



Качка наголосив, що Україна прагне цивілізованих методів вирішення конфлікту і не має наміру погіршувати відносини з Польщею.