Україна ввела заборону на експорт коксівного вугілля

Влада ввела заборону на експорт коксівного вугілля, внісши його до списку товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Ще у червні було заборонено експорт кам'яного вугілля, антрациту, а також усіх видів твердого палива, отриманих із вугілля.
Це рішення прийнято у зв'язку з підготовкою до опалювального сезону та боротьбою з нелегальним вивезенням вугілля, яке може використовуватися для спалювання на ТЕС під час опалювального сезону.
Ще у червні було заборонено експорт кам'яного вугілля, антрациту, а також усіх видів твердого палива, отриманих із вугілля.
Це рішення прийнято у зв'язку з підготовкою до опалювального сезону та боротьбою з нелегальним вивезенням вугілля, яке може використовуватися для спалювання на ТЕС під час опалювального сезону.
У зв'язку з цим Кабмін встановив на 2022 квоту на експорт вугілля на рівні нуль тонн.
Через війну за сім місяців 2022 року імпорт вугілля в Україну впав у 2,7 раза. На кінець липня в Україну ввезли трохи більше 4,3 млн тонн вугілля, тоді як за весь минулий рік - понад 19,5 млн тонн.
Через війну за сім місяців 2022 року імпорт вугілля в Україну впав у 2,7 раза. На кінець липня в Україну ввезли трохи більше 4,3 млн тонн вугілля, тоді як за весь минулий рік - понад 19,5 млн тонн.
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