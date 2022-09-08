Україна ввела заборону на експорт коксівного вугілля

11:10 08 вересня Київ, Україна

Влада ввела заборону на експорт коксівного вугілля, внісши його до списку товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.



Ще у червні було заборонено експорт кам'яного вугілля, антрациту, а також усіх видів твердого палива, отриманих із вугілля.



Це рішення прийнято у зв'язку з підготовкою до опалювального сезону та боротьбою з нелегальним вивезенням вугілля, яке може використовуватися для спалювання на ТЕС під час опалювального сезону.

"Державними стандартами дозволяється використовувати коксівне вугілля у складі паливних сумішей для ТЕС, ТЕЦ та котелень. Таким чином коксівне вугілля може розглядатися як складові паливного балансу для теплової генерації в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду 2022/2023", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим Кабмін встановив на 2022 квоту на експорт вугілля на рівні нуль тонн.



Через війну за сім місяців 2022 року імпорт вугілля в Україну впав у 2,7 раза. На кінець липня в Україну ввезли трохи більше 4,3 млн тонн вугілля, тоді як за весь минулий рік - понад 19,5 млн тонн.