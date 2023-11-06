Україна запровадить систему рекрутингу замість призовної служби – нардеп

11:31 06 листопада Київ, Україна

Народний депутат і заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Єгор Черньов оголосив, що у мирний час буде впроваджено систему рекрутингу замість призовної служби.



В інтерв'ю національному телемарафону він наголосив на переході до перспективи мирного часу та впровадження контрактної основи військової підготовки для молодих людей призовного віку.



Військова підготовка проводитиметься у вишах та фокусуватиметься на реальній підготовці кадрового резерву для армії. Рекрутинг враховуватиме освіту, щоб максимізувати корисність тих, хто призивається.



Метою такого переходу є також зближення зі стандартами НАТО. Парламентарій зазначив, що підготовка розпочнеться зі школи та охоплюватиме тактичну медицину та регулярні навчання. Ці зміни покликані забезпечити армію потрібними ресурсами у разі потреби.