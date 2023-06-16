Україна вперше головуватиме в Єврокомісії ВТО ООН

На 68-му засіданні Європейської комісії Всесвітньої туристичної організації ООН (ВТО ООН), яке відбулося в Софії (Болгарія), Україну вперше в історії обрали головуючою в цьому органі.
Україна головуватиме в Європейській комісії протягом двох років.
Отже, головування у Комісії Європейського регіону відкриває Україні нові можливості для співпраці з країнами ЄС та світу на професійному міжнародному рівні.
Глава Державного агентства розвитку туризму України Маріанна Олеськів зазначила, що з перших днів повномасштабного вторгнення росії ВТО ООН стоїть поряд з Україною. Зокрема, у квітні минулого року Генасамблея зупинила членство росії в організації, ставши єдиним органом при ООН, який анулював членство рф у своєму складі.
Загалом ВТО ООН складається із шести регіональних комісій – Африки, Америки, Східної Азії та Тихоокеанського регіону, Європи, Південної Азії та Середнього Сходу.
Отже, головування у Комісії Європейського регіону відкриває Україні нові можливості для співпраці з країнами ЄС та світу на професійному міжнародному рівні.
Глава Державного агентства розвитку туризму України Маріанна Олеськів зазначила, що з перших днів повномасштабного вторгнення росії ВТО ООН стоїть поряд з Україною. Зокрема, у квітні минулого року Генасамблея зупинила членство росії в організації, ставши єдиним органом при ООН, який анулював членство рф у своєму складі.
Загалом ВТО ООН складається із шести регіональних комісій – Африки, Америки, Східної Азії та Тихоокеанського регіону, Європи, Південної Азії та Середнього Сходу.
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