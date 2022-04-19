Україна відновила контроль над Мар'їнкою. Головне зі зведення Генштабу

19:49 19 квітня Київ, Україна

На Донецькому напрямку, в районі міста Мар'їнка, внаслідок контрнаступу наших військ ворог зазнав втрат і відступив. Підрозділи сил оборони відновили контроль над цим населеним пунктом.





На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не робив. Продовжується переміщення пошкодженої техніки військових частин Східного військового округу залізничним транспортом з території республіки білорусь до російської федерації. Збройні сили російської федерації продовжують використовувати аеродромну мережу на території республіки білорусь з метою завдання авіаційних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури на території нашої держави.

На Слобожанському напрямку йде часткове блокування ворогом міста Харків. Окупанти намагаються завдавати вогневого ураження підрозділам наших військ та об'єктам критичної інфраструктури. Підрозділи супротивника зробили спробу наступу та ведення штурмових дій на південь від міста Ізюм. Успіху не мали, зазнали втрат і вимушено відступили на раніше зайняті позиції.



На Південнобузькому напрямку продовжуються бойові дії в районі Олександрівки, ворог успіху не має. Намагається здійснити вихід на адміністративний кордон Херсонської області, не припиняючи обстрілу населених пунктів.

Противник продовжує зазнавати значних втрат особового складу. З метою вирішення проблеми комплектування підрозділів військовослужбовцями за договором управління збройних сил російської федерації прийняло рішення про можливість підписання короткострокових контрактів терміном від трьох місяців та спрощення форми проведення психофізичного відбору майбутніх кандидатів. Вказані заходи не призвели до бажаного ефекту.

За наявною інформацією, з початку року для проходження служби у 42 частинах Південного військового округу було відібрано лише 130 військовослужбовців військової служби за контрактом. 22 з них вже відмовилися від участі у так званій "спеціальній операції" на території України.

Особливу потребу у комплектуванні особовим складом мають підрозділи, які безпосередньо беруть участь у збройній агресії на території України.

За наявною інформацією, у 200-й окремій мотострілецькій бригаді 14-го армійського корпусу берегових військ північного флоту було знищено особовий склад двох батальйонних тактичних груп.

Крім того, на території нашої Держави було знищено три роти 51-го парашутно-десантного полку та рота 137-го парашутно-десантного полку, що входять до складу 106-ї парашутно-десантної дивізії.