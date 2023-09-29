Україна увійшла до Ради керуючих МАГАТЕ - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна увійшла до Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на 2023-2025 роки.
Про це глава держави написав у соцмережі X (раніше Twitter).
Він наголосив, що Україна залишається надійним міжнародним партнером у сфері атомної енергетики, і пообіцяв докласти всіх зусиль для посилення важливої ролі МАГАТЕ та зміцнення ядерної безпеки та захищеності.
Ukraine has been elected to IAEA Board of Governors for 2023–2025. Я дякую кожній країні, яка підтримала нашу заявку.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 28, 2023
Україна залишається надійним партнером у сфері атомної енергетики, і ми докладемо всіх зусиль для посилення важливої ролі МАГАТЕ та зміцнення глобальної…
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