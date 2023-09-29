Україна увійшла до Ради керуючих МАГАТЕ - Зеленський

19:06 28 вересня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна увійшла до Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на 2023-2025 роки.



Про це глава держави написав у соцмережі X (раніше Twitter).

"Україна увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ на 2023-2025 роки..Я дякую кожній країні, яка підтримала нашу заявку", — йдеться у повідомленні Зеленського.

Він наголосив, що Україна залишається надійним міжнародним партнером у сфері атомної енергетики, і пообіцяв докласти всіх зусиль для посилення важливої ролі МАГАТЕ та зміцнення ядерної безпеки та захищеності.

"Ми всі повинні працювати разом - все у світі, хто цінує безпеку - щоб покінчити з усіма видами ядерного шантажу, які Росія намагається зробити нормою. Ядерна та радіаційна безпека мають бути гарантовані", - наголосив Володимир Зеленський.