Україна уважно стежить за білоруським напрямком

14:10 31 травня Київ, Україна

Україна усвідомлює загрозу з білоруського боку.



Чи зможе Україна тримати оборону на цьому напрямку, залежить від нашої армії, від багатьох факторів. Ще раз наголошую, коли 24 лютого ніхто не вірив, що ми триматимемо оборону, ми її тримали. Понад те, ми звільнили від загарбників Київську, Сумську, Чернігівську області. Перед війною було багато нарад у президента з військовими, і на запитання Володимира Олександровича, чи зможемо ми утриматися, генерал Залужний відповів досить чітко, що лише бій це може показати. Також відповідаючи на ваше запитання, я можу сказати: лише бій може показати підготовку наших Збройних Сил» - "Ми розуміємо, що відбувається на території білорусі, ми стежимо за заявами, які робить лукашенко, ми усвідомлюємо загрозу, яка може існувати з цього боку. На жаль, там, окрім цього рішення, вже розташовані російські "Іскандери", та рівень загрози з того боку нам зрозумілий...Чи зможе Україна тримати оборону на цьому напрямку, залежить від нашої армії, від багатьох факторів. Ще раз наголошую, коли 24 лютого ніхто не вірив, що ми триматимемо оборону, ми її тримали. Понад те, ми звільнили від загарбників Київську, Сумську, Чернігівську області. Перед війною було багато нарад у президента з військовими, і на запитання Володимира Олександровича, чи зможемо ми утриматися, генерал Залужний відповів досить чітко, що лише бій це може показати. Також відповідаючи на ваше запитання, я можу сказати: лише бій може показати підготовку наших Збройних Сил» - Данилов

Данилов підтвердив, що українська влада дійсно вважала, що з території білорусі не буде того нападу, який, на жаль, стався 24 лютого. За два дні до війни міністр оборони України спілкувався з білоруським колегою і той запевняв, що в жодному разі цього не буде.