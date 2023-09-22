Україна впроваджує бойовий модуль "ШаБля" для розвідки та атак - МОУ

12:07 22 вересня Київ, Україна

Міністерство оборони України впровадило в експлуатацію перший дистанційно керований бойовий модуль "ШаБля" за інформацією, наданою в Telegram МОУ.

Згідно з офіційним повідомленням, одразу три зразки модулів "ШаБля" отримали допуск до активного використання.

Цей бойовий модуль покликаний виконувати низку завдань, включаючи розвідку для виявлення ворожих цілей на полі бою, а також ураження живої сили супротивника, легкоброньованої техніки та вогневих позицій.

За словами представників Міністерства оборони, команда розробників та Акселератора Міноборони виконали значну роботу, щоб прискорити процес впровадження модулів "ШаБля" у бойове використання.
 
"Ми раді, що "ШаБлю" української розробки оцінюють високо не лише наші військові та Міністерство оборони, а й такі важливі друзі України, як експрем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон", - наголосив керівник команди розробників.