Україна впроваджує бойовий модуль "ШаБля" для розвідки та атак - МОУ

Міністерство оборони України впровадило в експлуатацію перший дистанційно керований бойовий модуль "ШаБля" за інформацією, наданою в Telegram МОУ.
Згідно з офіційним повідомленням, одразу три зразки модулів "ШаБля" отримали допуск до активного використання.
Цей бойовий модуль покликаний виконувати низку завдань, включаючи розвідку для виявлення ворожих цілей на полі бою, а також ураження живої сили супротивника, легкоброньованої техніки та вогневих позицій.
За словами представників Міністерства оборони, команда розробників та Акселератора Міноборони виконали значну роботу, щоб прискорити процес впровадження модулів "ШаБля" у бойове використання.
Згідно з офіційним повідомленням, одразу три зразки модулів "ШаБля" отримали допуск до активного використання.
Цей бойовий модуль покликаний виконувати низку завдань, включаючи розвідку для виявлення ворожих цілей на полі бою, а також ураження живої сили супротивника, легкоброньованої техніки та вогневих позицій.
За словами представників Міністерства оборони, команда розробників та Акселератора Міноборони виконали значну роботу, щоб прискорити процес впровадження модулів "ШаБля" у бойове використання.
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