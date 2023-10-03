Україна внесла трьох китайських нафтогазових гігантів до списку спонсорів війни

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) України внесло China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) та China National Petroleum Corporation (CNPC), найбільші нафтогазові компанії Китаю, до списку міжнародних спонсорів війни. Ці компанії продовжують активну співпрацю з рф, реалізуючи спільні проєкти та вносячи значні податкові платежі до російського бюджету.
Згідно з інформацією, поданою НАЗК, зазначені китайські компанії були додані до списку "Війна та санкції" як міжнародні спонсори війни з 3 жовтня. Перелік було складено НАЗК спільно з Міністерством юстиції України. За останніми даними, компанії з Китаю не реагували на включення до цього списку.
НАЗК докладно пояснило причини включення кожної з китайських компаній до цього списку спонсорів війни:
China National Petroleum Corporation (CNPC) є найбільшою національною нафтогазовою корпорацією Китаю та однією з найбільших у світі з видобутку нафти та газу. Компанія має широке партнерство з провідними російськими енергетичними компаніями та співпрацює з урядом країни, підданої санкціям.
Серед основних спільних проєктів з росією є ВАТ "Ямал ЗПГ" (спільний проєкт з ПАТ "Новатек", в якому CNPC володіє 20% акцій), "Арктик ЗПГ-2", газопровід "Сила Сибіру" (CNPC та "Газпром" є операторами), нафтопровід "Сковородіно-Мохе-Дацін" та інші.
Згідно з НАЗК, CNPC, володіючи частками в російських компаніях, вносить великі податки до російського бюджету, що сприяє підтримці збройного конфлікту. Наприклад, податок на прибуток "Ямал ЗПГ" становив близько 80 мільярдів рублів (1,14 мільярда доларів) у 2022 році.
Крім того, у вересні 2022 року "Газпром" і CNPC домовилися перейти до використання національних валют (рубля та юаня) при розрахунках, що сприяє зміцненню та стабілізації російського рубля, незважаючи на накладені санкції.
Sinopec Group, друга за величиною державна компанія Китаю, що спеціалізується на видобутку та переробці сирої нафти, підтвердила своє рішення продовжувати закупівлю сирої нафти і газу в росії, незважаючи на можливе посилення санкцій у зв'язку з вторгненням росії в Україну. Ця позиція була оголошена ще у березні 2022 року.
Корпорація Sinopec Group має частку 10% акцій ПАТ "Сібур Холдинг". У першому півріччі 2023 року ця російська компанія сплатила податки до бюджету країни, підданої санкціям, у загальній сумі 33 мільярди рублів (347 мільйонів доларів).
Крім того, Sinopec Group через підконтрольну їй "Соіхл Гонконг Холдинг Лімітед" також має частку в 40% у ТОВ "Амурський газохімічний комплекс". У 2022 році це підприємство сплатило податки на суму 2,1 мільярда рублів (30 мільйонів доларів) до бюджету росії.
CNOOC Group, третя за величиною національна нафтова компанія Китаю, займається морським видобутком нафти та газу в Китаї, і залишається активним учасником проєкту "Арктик ЗПГ-2" у співпраці з росією.
Частка CNOOC Limited, дочірньої компанії CNOOC Group, становить 10% у проєкті "Арктик ЗПГ-2", і капітальні вкладення у його запуск на повну потужність оцінюються у 21,3 мільярда доларів.
Слід зазначити, що, незважаючи на початок повномасштабного вторгнення, CNOOC Group продовжує активну співпрацю з росією. У липні 2023 року було успішно добудовано та спущено на воду першу лінію зрідження природного газу (ЗПГ) на плавучій гравітаційній платформі, відомій як "плавучий завод", у рамках проєкту "Арктик ЗПГ-2". У цій події особисту участь брав президент росії.
Експерти зазначають, що впровадження цього проєкту може значно збільшити частку росії на світовому ринку зрідженого газу, піднімаючи її з поточних 8% до 15%.
Важливо відзначити, що з 1 січня 2023 року в росії збільшено ставку податку на прибуток для експортерів ЗПГ, з 20% до 34% на трирічний термін. Ця зміна дозволить збільшити доходи бюджету росії від експорту зрідженого газу на 70%.
Згідно з інформацією, поданою НАЗК, зазначені китайські компанії були додані до списку "Війна та санкції" як міжнародні спонсори війни з 3 жовтня. Перелік було складено НАЗК спільно з Міністерством юстиції України. За останніми даними, компанії з Китаю не реагували на включення до цього списку.
НАЗК докладно пояснило причини включення кожної з китайських компаній до цього списку спонсорів війни:
China National Petroleum Corporation (CNPC) є найбільшою національною нафтогазовою корпорацією Китаю та однією з найбільших у світі з видобутку нафти та газу. Компанія має широке партнерство з провідними російськими енергетичними компаніями та співпрацює з урядом країни, підданої санкціям.
Серед основних спільних проєктів з росією є ВАТ "Ямал ЗПГ" (спільний проєкт з ПАТ "Новатек", в якому CNPC володіє 20% акцій), "Арктик ЗПГ-2", газопровід "Сила Сибіру" (CNPC та "Газпром" є операторами), нафтопровід "Сковородіно-Мохе-Дацін" та інші.
Згідно з НАЗК, CNPC, володіючи частками в російських компаніях, вносить великі податки до російського бюджету, що сприяє підтримці збройного конфлікту. Наприклад, податок на прибуток "Ямал ЗПГ" становив близько 80 мільярдів рублів (1,14 мільярда доларів) у 2022 році.
Крім того, у вересні 2022 року "Газпром" і CNPC домовилися перейти до використання національних валют (рубля та юаня) при розрахунках, що сприяє зміцненню та стабілізації російського рубля, незважаючи на накладені санкції.
Sinopec Group, друга за величиною державна компанія Китаю, що спеціалізується на видобутку та переробці сирої нафти, підтвердила своє рішення продовжувати закупівлю сирої нафти і газу в росії, незважаючи на можливе посилення санкцій у зв'язку з вторгненням росії в Україну. Ця позиція була оголошена ще у березні 2022 року.
Корпорація Sinopec Group має частку 10% акцій ПАТ "Сібур Холдинг". У першому півріччі 2023 року ця російська компанія сплатила податки до бюджету країни, підданої санкціям, у загальній сумі 33 мільярди рублів (347 мільйонів доларів).
Крім того, Sinopec Group через підконтрольну їй "Соіхл Гонконг Холдинг Лімітед" також має частку в 40% у ТОВ "Амурський газохімічний комплекс". У 2022 році це підприємство сплатило податки на суму 2,1 мільярда рублів (30 мільйонів доларів) до бюджету росії.
CNOOC Group, третя за величиною національна нафтова компанія Китаю, займається морським видобутком нафти та газу в Китаї, і залишається активним учасником проєкту "Арктик ЗПГ-2" у співпраці з росією.
Частка CNOOC Limited, дочірньої компанії CNOOC Group, становить 10% у проєкті "Арктик ЗПГ-2", і капітальні вкладення у його запуск на повну потужність оцінюються у 21,3 мільярда доларів.
Слід зазначити, що, незважаючи на початок повномасштабного вторгнення, CNOOC Group продовжує активну співпрацю з росією. У липні 2023 року було успішно добудовано та спущено на воду першу лінію зрідження природного газу (ЗПГ) на плавучій гравітаційній платформі, відомій як "плавучий завод", у рамках проєкту "Арктик ЗПГ-2". У цій події особисту участь брав президент росії.
Експерти зазначають, що впровадження цього проєкту може значно збільшити частку росії на світовому ринку зрідженого газу, піднімаючи її з поточних 8% до 15%.
Важливо відзначити, що з 1 січня 2023 року в росії збільшено ставку податку на прибуток для експортерів ЗПГ, з 20% до 34% на трирічний термін. Ця зміна дозволить збільшити доходи бюджету росії від експорту зрідженого газу на 70%.
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