Україна повернула з полону 107 захисників

16:27 03 листопада Київ, Україна

Сьогодні, 3 листопада, відбувся обмін полоненими, у рамках якого Україна повернула 107 військовослужбовців. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.



Вдалося звільнити 107 воїнів – шість офіцерів, 101 рядового та сержанта.

"Це наші хлопці з ЗСУ, ВМС, ТРО, ДПСУ, НПУ, ДССТ, нацгвардійці, серед яких троє "азовців". 74 бійці захищали "Азовсталь". Деякі добровольцями летіли вертольотом до Маріуполя, щоб рятувати життя та воювати за місто”, – написав Єрмак.

Він додав, що вдалося повернути додому поранених у боях: "Зокрема, нам вдалося обміняти тяжко поранених і лежачих з Маріуполя, з "Азовсталі", хлопців із осколковими пораненнями рук і ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Також є поранений боєць унаслідок вибуху в Оленівській колонії".

"Багато наших хлопців отримали поранення ще в березні. Держава зробить все необхідне, щоб допомогти кожному з них. Дякую Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими за якісну роботу. Вдячний всій команді", – резюмував він.

За словами ватажка терористичного угрупування "ДНР" Дениса Пушиліна, Україна віддала 65 окупантів із "Л/ДНР".



Обмін полоненими підтвердили і в міністерстві оборони росії. Там видали, що врятували 107 військових, яким "загрожувала смертельна небезпека".