Україна повернула з полону 107 захисників

Сьогодні, 3 листопада, відбувся обмін полоненими, у рамках якого Україна повернула 107 військовослужбовців. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.
Вдалося звільнити 107 воїнів – шість офіцерів, 101 рядового та сержанта.
Вдалося звільнити 107 воїнів – шість офіцерів, 101 рядового та сержанта.
Він додав, що вдалося повернути додому поранених у боях: "Зокрема, нам вдалося обміняти тяжко поранених і лежачих з Маріуполя, з "Азовсталі", хлопців із осколковими пораненнями рук і ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Також є поранений боєць унаслідок вибуху в Оленівській колонії".
За словами ватажка терористичного угрупування "ДНР" Дениса Пушиліна, Україна віддала 65 окупантів із "Л/ДНР".
Обмін полоненими підтвердили і в міністерстві оборони росії. Там видали, що врятували 107 військових, яким "загрожувала смертельна небезпека".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі