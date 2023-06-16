Україна повернула 106 захисників, з них 68 вважалися зниклими безвісти

15:31 25 травня Київ, Україна

Україна повернула з російського полону 106 осіб, включаючи 68 військовослужбовців, про яких тривалий час не було жодних відомостей.

Йдеться про військових із Бахмутського напрямку — 8 офіцерів та 98 солдатів та сержантів. Також репатрійовано три тіла: двох іноземців та українки, повідомили Координаційний штаб із поводження з військовополоненими та голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Вони билися за Бахмут і здійснили подвиг, який не дозволив ворогові наступати далі вглиб нашого сходу. Кожен із них - герой нашої держави", - написав Єрмак у Телеграм.

Він додав, що серед тих, кого повернули з полону, багато хто вважався зниклими безвісти. Рідні цих людей пройшли складний етап.

"Всі врятовані захисники захищали нашу землю на Бахмутському напрямку, 68 зі звільнених воїнів вважалися зниклими безвісти", - повідомили у Координаційному штабі поводження з військовополоненими.

Серед звільнених військовослужбовців 98 належать до Збройних сил України. Серед них, зокрема, 21 представник територіальної оборони. Також додому повернулися семеро прикордонників та один військовослужбовець Державної спеціальної служби транспорту.



Щонайменше сім врятованих воїнів мають різні травми: кульові та осколкові поранення, опіки та переломи, загострені хронічні захворювання. Найстаршому із звільнених військовослужбовців уже виповнилося 59 років, наймолодшому — 21 рік.