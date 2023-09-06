Україна в 4 рази наростила виробництво ПТРК "Стугна" з початку року

12:51 08 серпня Київ, Україна

Україна у липні 2023 року виробила вчетверо більше протитанкових ракетних комплексів Стугна-П, ніж у січні, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин.

"Ми в липні виробили в 4 рази більше ПТРК , ніж у січні. І ми рухаємося у збільшенні виробництва далі. Скільки б ми його не виробляли зараз. Його буде недостатньо", - зазначив чиновник.

За словами Камишина, "за всіма тими параметрами, "Стугна" обходить Javelin".

"Javelin дуже хороший продукт, але системно працюватиму, щоб збільшувати виробництво власного продукту і згодом битися за те, щоб наш продукт був гідно представлений на зовнішніх ринках", - заявив глава Мінстратегпрому.

Він також додав, що оборонно-промисловий комплекс України стрімко зростає, зокрема через переорієнтацію цивільних підприємств на випуск оборонної продукції.