Україна збільшила виробництво дронів-аналогів "Shahed"

15:09 16 листопада Київ, Україна

Україна збільшує виробництво власних дронів-аналогів безпілотників-камікадзе "Shahed" до десятків щомісячно.



Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин під час щорічної зустрічі Європейської Бізнес Асоціації, повідомляє Forbes.



Міністр зазначив, що оборонна галузь стає важливим фактором у розвитку економіки України і має стати ключовим сектором у майбутньому.

"Ми збільшили виробництво, і зараз виробляємо десятки дронів на місяць, починаючи з так званого "українського "Шахеда", без назви конкретного продукту, який тепер серійно випускаємо, і таких позицій побільшало, ніж раніше", - наголосив Камишин.

Він також уточнив, що швидке зростання виробництва не завжди відповідає очікуванням уряду.

"Ми говоримо про десятикратне і більше зростання. Ми бачимо такі результати у кількох напрямках", - додав він.

Міністр також наголосив, що це не лише результат інтеграції приватного бізнесу з "Укроборонпромом", а й зусилля державних заводів та інвесторів у розвиток приватного сектору.. Він навів приклад, де державний завод надав ресурси для розвитку малих приватних дронових компаній, що стало прикладом того, як держава сприяє індустріальному зростанню.