Україна збільшила виробництво дронів-аналогів "Shahed"

Україна збільшує виробництво власних дронів-аналогів безпілотників-камікадзе "Shahed" до десятків щомісячно.
Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин під час щорічної зустрічі Європейської Бізнес Асоціації, повідомляє Forbes.
Міністр зазначив, що оборонна галузь стає важливим фактором у розвитку економіки України і має стати ключовим сектором у майбутньому.
Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин під час щорічної зустрічі Європейської Бізнес Асоціації, повідомляє Forbes.
Міністр зазначив, що оборонна галузь стає важливим фактором у розвитку економіки України і має стати ключовим сектором у майбутньому.
Він також уточнив, що швидке зростання виробництва не завжди відповідає очікуванням уряду.
Міністр також наголосив, що це не лише результат інтеграції приватного бізнесу з "Укроборонпромом", а й зусилля державних заводів та інвесторів у розвиток приватного сектору.. Він навів приклад, де державний завод надав ресурси для розвитку малих приватних дронових компаній, що стало прикладом того, як держава сприяє індустріальному зростанню.
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