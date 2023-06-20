Україна успішно застосувала ударний дрон із дальністю ураження на 1000 кілометрів - "Укроборонпром"

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Вона опублікувала фото з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, командувачем Повітряних сил ЗСУ Миколою Олещуком та директором "Укроборонпрому" Юрієм Гусєвим з підписом: "Після успішного застосування нашого безпілотника на 1000 км". Україна успішно застосувала свій ударний безпілотник із дальністю ураження на тисячу кілометрів. Про це свідчить пост прессекретарки держконцерну "Укроборонпром" Наталії Сад у Facebook.Вона опублікувала фото з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, командувачем Повітряних сил ЗСУ Миколою Олещуком та директором "Укроборонпрому" Юрієм Гусєвим з підписом: "Після успішного застосування нашого безпілотника на 1000 км".

17 жовтня 2022 року "Укроборонпром" оприлюднив фото металевої конструкції з синім птахом та жовтим гербом, підписавши її: "Дальність - 1000

км, вага бойової частини – 75 кг. Завершуємо розробку".

У грудні минулого року речниця "Укроборонпрому" Наталія Сад в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказала, що держконцерн провів низку успішних випробувань українського ударного безпілотника з дальністю ураження на тисячу кілометрів.