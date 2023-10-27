Україна посилює оборону на північному кордоні країни - Наєв

11:02 26 жовтня Київ, Україна

Українські військові активно проводять роботи зі зміцнення оборонних позицій на півночі України, включно зі встановленням мінно-вибухових загороджень на ділянках, що межують з потенційними загрозами.



Генерал-лейтенант Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України (ЗСУ) нещодавно провів інспекцію процесу робіт.



Цю інформацію надало Командування Об'єднаних сил ЗСУ. Генерал Наєв наголосив на важливості посилення мінно-вибухових загороджень на всій довжині державного кордону на півночі країни та зазначив, що для українських військових немає різниці, де саме є потенційна загроза з боку противників, чи то на кордоні з республікою білорусь, чи рф.



На цей момент проводяться заходи щодо підвищення щільності мінно-вибухових загороджень на відповідних ділянках. Генерал Наєв також наголосив на необхідності забезпечення кожного мінно-вибухового загородження загальновійськовим підрозділом.



Крім цього, спільно з військовими адміністраціями та місцевими органами влади вживаються заходи для посилення охорони державного кордону. Для цього використовуються сучасні технічні засоби, такі як відеокамери та автоматизовані комплекси спостереження, а також організується будівництво оборонних траншей та окопів. Всі ці заходи проводяться в рамках військового стану, що надає необхідні умови для проведення відповідних робіт.



Також зазначається, що вся інженерна техніка на кордоні має чіткий регламент та облік, зокрема, формуляри та карти мінних полів. Командири інженерних підрозділів відповідають за документацію, яка може бути використана для розмінування у майбутньому, у разі потреби після завершення військових дій.