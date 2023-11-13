Україна посилює атаки на військові об'єкти росіян - ISW

10:31 13 листопада Київ, Україна

Україна посилює атаки проти російських військових, об'єктів матеріально-технічного забезпечення та інших важливих об'єктів у тилових районах окупованої України та на території росії.





Аналітики зазначили, що Головне управління розвідки Міноборони України 12 листопада повідомило, що 11 листопада українські партизани атакували російський військовий штаб в окупованому Мелітополі Запорізької області, вбивши щонайменше трьох офіцерів Федеральної служби безпеки (ФСБ) та росгвардії росії. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) Аналітики зазначили, що Головне управління розвідки Міноборони України 12 листопада повідомило, що 11 листопада українські партизани атакували російський військовий штаб в окупованому Мелітополі Запорізької області, вбивши щонайменше трьох офіцерів Федеральної служби безпеки (ФСБ) та росгвардії росії.

"Заява ГУР від 12 листопада з'явилася після нападу українських партизанів на колишнього керівника Народної міліції Луганської Народної Республіки (ЛНР) 8 листопада; ударів по російській військовій базі в окупованому Скадовську Херсонської області та об'єктах Чорноморського флоту в Криму 9 листопада; а також три удари в тилу та партизанські напади на території росії 11 листопада", - йдеться в аналітичному звіті.

Наголошується, що Збройні сили України проводять ударну кампанію, спеціально спрямовану проти окупованого Криму, з літа 2023 року.



Аналітики також зазначили, що Україна посилює атаки на об'єкти росіян і на території рф.