Україна посилює атаки на військові об'єкти росіян - ISW

Україна посилює атаки проти російських військових, об'єктів матеріально-технічного забезпечення та інших важливих об'єктів у тилових районах окупованої України та на території росії.
Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначили, що Головне управління розвідки Міноборони України 12 листопада повідомило, що 11 листопада українські партизани атакували російський військовий штаб в окупованому Мелітополі Запорізької області, вбивши щонайменше трьох офіцерів Федеральної служби безпеки (ФСБ) та росгвардії росії.
Аналітики зазначили, що Головне управління розвідки Міноборони України 12 листопада повідомило, що 11 листопада українські партизани атакували російський військовий штаб в окупованому Мелітополі Запорізької області, вбивши щонайменше трьох офіцерів Федеральної служби безпеки (ФСБ) та росгвардії росії.
Наголошується, що Збройні сили України проводять ударну кампанію, спеціально спрямовану проти окупованого Криму, з літа 2023 року.
Аналітики також зазначили, що Україна посилює атаки на об'єкти росіян і на території рф.
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