Україна посилить північний кордон - Наєв

19:16 04 липня Київ, Україна

На тлі загрози теракту на Запорізькій АЕС Україна посилить північний кордон як особовим складом, так і бойовою технікою.

Про це у вівторок, 4 липня, повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

“У зв'язку з останніми подіями навколо Запорізької атомної станції було ухвалено рішення про посилення північного кордону нашої держави як особовим складом, так і бойовою технікою. Робота в цьому напрямку не зупинялася з того часу, як було вибито ворога з півночі, і продовжує тривати цілодобово”, - зазначив Наєв.

За його словами, будуються протитанкові загородження, облаштовуються мінні поля та зміцнюється вся лінія оборони.