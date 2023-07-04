Україна посилить північний кордон - Наєв
19:16 04 липня Київ, Україна
На тлі загрози теракту
на Запорізькій АЕС Україна посилить північний кордон як особовим складом, так і бойовою технікою.
Про це у вівторок, 4 липня, повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.
“У зв'язку з останніми подіями навколо Запорізької атомної станції було ухвалено рішення про посилення північного кордону нашої держави як особовим складом, так і бойовою технікою. Робота в цьому напрямку не зупинялася з того часу, як було вибито ворога з півночі, і продовжує тривати цілодобово”, - зазначив Наєв.
За його словами, будуються протитанкові загородження, облаштовуються мінні поля та зміцнюється вся лінія оборони.
“Наша розвідка працює досить ефективно. Ми добре вивчили ворога і чітко володіємо ситуацією щодо його планів. Наші воїни пройшли бойове злагодження і готові знищити будь-кого, хто зазіхає на нашу територію”, - заявив Наєв.
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