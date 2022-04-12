Україна посилила заходи безпеки на кордоні з білоруссю та невизнаним Придністров'ям

15:10 12 квітня Київ, Україна

Державна прикордонна служба України та інші сили оборони проводять посилені заходи безпеки на кордоні між Україною та Молдовою на ділянці з невизнаним Придністров'ям та на кордоні України та білорусі.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Заходи безпеки посилені, щоб не допустити ескалації на цих напрямках. Ми стоїмо спільно з ЗСУ та іншими силами безпеки та оборони і готові до заходів у разі, якщо по цих напрямках спробують вторгнутися вороги», - сказав Демченко.

За його словами, після того, як російські війська під тиском ЗСУ були змушені відійти з Київської, Чернігівської та Сумської областей, українські прикордонники повернулися до проведення заходів контролю за кордоном.

«У Київській, Чернігівській та Сумській областях наші прикордонники вже вийшли на місця дислокації, де знаходяться прикордонні відділення, підняли державні прапори. Наразі відбувається обстеження прикордонної території, оскільки залишається небезпека мінування. Не виключається робота ДРГ та обстріл суміжної території», - сказав Демченко.

У Харківській області та на півдні України прикордонники разом із військовослужбовцями ЗСУ, Нацгвардією та підрозділами Територіальної оборони беруть участь у бойових діях проти ворога.