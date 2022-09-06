Україна зміцнює оборону кордонів Сумщини та Чернігівщини

12:17 06 вересня Київ, Україна

Посилення оборони кордонів Сумської та Чернігівської областей відбувається з метою не допустити повторного наступу з росії. Також посилюється оборона кордонів із білоруссю.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Останнім часом ми фіксуємо збільшення обстрілів у Сумській області, але до неї ще додається Чернігівщина. Водночас Сили оборони України та прикордонники посилюють ці напрямки для того, щоб не допустити повторного вторгнення підрозділів збройних сил російської федерації", - зазначив він.

За словами Демченка, створення потужного угруповання, яке могло б зайти на територію України, на цей момент не фіксується.