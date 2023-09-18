Україна поглиблює співпрацю з НАТО щодо розмінування Чорного моря

18:23 18 вересня Київ, Україна





За інформацією Генштабу, міжнародне співробітництво у галузі розмінування українських вод продовжує наростати. Минулого року тактична група з протимінних операцій провела курс із планування таких операцій, що сприяло більш ефективній підготовці особового складу та створенню умов для спільних зусиль.



Українські військові наголошують, що всі ці заходи проводилися відповідно до стандартів НАТО, на які вони орієнтовані та які прагнуть повністю освоїти. Єдині принципи та стандарти стануть ключем до успішного виконання спільних завдань та, у довгостроковій перспективі, забезпечення безпеки України в контексті викликів з боку росії. Україна продовжує активно розвивати співпрацю з країнами-членами НАТО в галузі розмінування акваторії Чорного моря, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.За інформацією Генштабу, міжнародне співробітництво у галузі розмінування українських вод продовжує наростати. Минулого року тактична група з протимінних операцій провела курс із планування таких операцій, що сприяло більш ефективній підготовці особового складу та створенню умов для спільних зусиль.Українські військові наголошують, що всі ці заходи проводилися відповідно до стандартів НАТО, на які вони орієнтовані та які прагнуть повністю освоїти. Єдині принципи та стандарти стануть ключем до успішного виконання спільних завдань та, у довгостроковій перспективі, забезпечення безпеки України в контексті викликів з боку росії.

"Тому, крім теоретичної частини, важливим етапом передувало вивчення військовослужбовцями англійської мови на достатньому рівні для розуміння технічної документації та можливості вільного спілкування з міжнародними партнерами. Вже 2023 року наші моряки мали змогу продемонструвати засвоєні знання на практиці", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі Збройних сил України підкреслили, що в рамках співпраці з постійно діючою протимінною групою НАТО Standing NATO Mine Countermeasures Group була спланована навчальна операція, спрямована на "розмінування умовного кризового району біля північно-східного узбережжя Шотландії". Штаб ЗСУ керував протимінними операціями, які виконують українські протимінні сили.



Українські моряки продовжують активне навчання за кордоном і готуються до моменту, коли загрозу з боку російського окупаційного флоту буде нейтралізовано, і акваторію України можна буде розмінувати. Важливою метою є досягнення повної сумісності із західними партнерами відповідно до стандартів НАТО.