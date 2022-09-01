Україна вимагає розслідування неправдивих даних у фільмі CBS про постачання зброї

14:15 08 серпня Київ, Україна

Дмитро Кулеба закликав американську телерадіомережу CBS провести внутрішнє розслідування.

CBS Reports оприлюднив документальний фільм про проблеми з контролем за постачанням зброї в Україну під назвою "Озброюючи Україну". У ньому йшлося, що лише 30% постачань західної зброї врешті-решт сягають українських військових.



Після публікації CBS оновив матеріал "щоб відобразити зміни, що відбулися після зйомок документального фільму". Також CBS зазначив, що зміни будуть внесені до самого фільму.



Зокрема, із матеріалу вилучили цитату волонтера організації з Литви Йонаса Охмана, який наприкінці квітня оцінив, що близько 30% допомоги надходить на лінію фронту в Україні. Крім того, твіт із цією цитатою був вилучений з Twitter.

"Йонас Охман каже, що після зйомок із CBS наприкінці квітня якість поставок значно покращилася. В уряді України зазначають, що аташе з питань оборони США, бригадний генерал Гаррік М. Гармон прибув до Києва у серпні 2022 року для контролю та моніторингу озброєнь", - повідомила редакція.



Глава МЗС Дмитро Кулеба привітав крок редакції, але наголосив, що його недостатньо.