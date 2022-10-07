Україна вимагає від Австрії вислати суддю Тупицького

15:25 07 жовтня Київ, Україна

Україна надіслала уряду Австрії клопотання про видачу колишнього голови Конституційного Суду Олександра Тупицького.



Про це 7 жовтня повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

"Міністерство юстиції України надіслало компетентним органам Республіки Австрія клопотання про видачу Україні ексголови Конституційного Суду України Олександра Тупицького, по лінії Інтерполу виставлено "червону картку" для затримання Тупицького", - йдеться у повідомленні.

За даними інформагентства, відповідний запит наприкінці вересня надіслав столичний Подільський райсуд.

"Подільський районний суд Києва 26 вересня надіслав клопотання через Київську міську прокуратуру до Мін'юсту про видачу Тупицького. 30 вересня клопотання суду про видачу Тупицького Міністерство юстиції України надіслало на виконання компетентним органам Республіки Австрія", - розповів співрозмовник "Інтерфаксу".

Він також повідомив, що також лінією Інтерполу Державне бюро розслідувань направило "червоне повідомлення" для затримання Тупицького.

"Очікується відповідь Генерального секретаріату Інтерполу про можливість використання його каналів для розшуку Тупицького", - додало джерело.

Як повідомлялося, ДБР проводить досудове розслідування за фактом організації співробітниками правоохоронних органів та цивільними особами незаконного переправлення через кордон одного з фігурантів "Віденської тероборони", ексголови Конституційного Суду України Олександра Тупицького.

"У ході досудового розслідування слідчі ДБР встановили, що він перетнув кордон України без проходження передбаченого законодавством прикордонного та митного контролю та без перевірки документів, що надають право на виїзд за кордон. Також не було встановлено наявність чи відсутність підстав для тимчасового обмеження Тупицького у праві виїзду "за кордон", - йшлося у повідомленні.

Зафіксовано перебування Тупицького в Австрії у центрі Відня поряд із автомобілем, зареєстрованим на дружину. За інформацією Державної прикордонної служби, законним чином Тупицький державний кордон України не перетинав.