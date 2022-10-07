Україна вимагає від Австрії вислати суддю Тупицького

Україна надіслала уряду Австрії клопотання про видачу колишнього голови Конституційного Суду Олександра Тупицького.
Про це 7 жовтня повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Про це 7 жовтня повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на джерела у правоохоронних органах.
За даними інформагентства, відповідний запит наприкінці вересня надіслав столичний Подільський райсуд.
Він також повідомив, що також лінією Інтерполу Державне бюро розслідувань направило "червоне повідомлення" для затримання Тупицького.
Як повідомлялося, ДБР проводить досудове розслідування за фактом організації співробітниками правоохоронних органів та цивільними особами незаконного переправлення через кордон одного з фігурантів "Віденської тероборони", ексголови Конституційного Суду України Олександра Тупицького.
Зафіксовано перебування Тупицького в Австрії у центрі Відня поряд із автомобілем, зареєстрованим на дружину. За інформацією Державної прикордонної служби, законним чином Тупицький державний кордон України не перетинав.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі