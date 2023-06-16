Україна вимагає виключити росію з Європейського банку реконструкції та розвитку

18:23 19 травня Київ, Україна

Україна повторно закликає Європейський банк реконструкції та розвитку позбавити росію членства у банку.



Міністр фінансів України Олександр Марченко звернувся до щорічних зборів банку в узбецькому Самарканді із закликом позбутися "токсичної присутності росії".



Артем Шевальов, директор від України в банку, зазначає в інтерв'ю Голосу Америки, що деякі акціонери позитивно відгукнулися на пропозицію України та нагадали, що це питання не вирішене та потребує уваги.



З самого початку російського вторгнення в Україну в березні минулого року Україна активно заявляє про необхідність виключення росії з ЄБРР.



Хоча видворення росії може не вплинути на прийняття рішень банку через невелику частку рф в ньому, Артем Шевальов вказує на важливість збереження репутації організації і зазначає, що росіяни поки "бояться" особистої участі в засіданнях.



Керівництво банку поки що не прокоментувало свою позицію щодо членства росії. Банк має намір збільшити свою роль у допомозі Україні та ухвалив рішення збільшити капітал утретє у своїй історії, щоб посилити інвестиції в Україну.



Артем Шевальов зазначає, що рішення банку є ключовим і недоречним буде, якщо росія продовжить інвестувати в Україну, водночас будучи терористом, який завдав шкоди.



ЄБРР, найбільший інституційний інвестор в Україні, прагне посилити допомогу цій країні ще до завершення війни.