Україна втрачає незалежність: Гучна заява Андрія Портнова

16:47 29 травня Київ, Україна



Раніше це відбувалося за санкцією суду через технічні можливості СБУ. Адвокат висловив свою думку, що цей крок означає значне розширення зовнішнього управління Україною, а обладнання, з урахуванням абсолютної підпорядкованості директора НАБУ іноземним державам, зможе забезпечити позасудовий аудіо- і відеоконтроль за будь-яким громадянином.

«Українська влада передала під зовнішнє управління вже практично всі ключі - кадрові призначення, контроль за прийняттям законів, Національний банк і банківську систему, державні фінанси і Мінфін, ринок внутрішніх запозичень, Генеральну прокуратуру, НАБУ і ДБР," Укроборонпром "і державні монополії, спостережні поради державних банків і систему підслуховування громадян. Поки формальними залишаються тільки кордону на карті. Ну ще, правда, і не вечір, »- стверджує Портнов.

Далі Портнов розповів про те, що підписаний меморандум різко обмежує наш уряд в запозиченні валюти на внутрішньому ринку країни. Андрій Портнов зробив гучну заяву про те, що відповідно до підписаного між МВФ і Україною меморандумом НАБУ вже в цьому році має бути забезпечено апаратурою для зняття інформації з каналів зв'язку. Термін виконання зобов'язання - кінець вересня 2020 року.Раніше це відбувалося за санкцією суду через технічні можливості СБУ. Адвокат висловив свою думку, що цей крок означає значне розширення зовнішнього управління Україною, а обладнання, з урахуванням абсолютної підпорядкованості директора НАБУ іноземним державам, зможе забезпечити позасудовий аудіо- і відеоконтроль за будь-яким громадянином.«Українська влада передала під зовнішнє управління вже практично всі ключі - кадрові призначення, контроль за прийняттям законів, Національний банк і банківську систему, державні фінанси і Мінфін, ринок внутрішніх запозичень, Генеральну прокуратуру, НАБУ і ДБР," Укроборонпром "і державні монополії, спостережні поради державних банків і систему підслуховування громадян. Поки формальними залишаються тільки кордону на карті. Ну ще, правда, і не вечір, »- стверджує Портнов.Далі Портнов розповів про те, що підписаний меморандум різко обмежує наш уряд в запозиченні валюти на внутрішньому ринку країни.



«Простою мовою це означає, що МВФ дає нам нові гроші тільки за умови, якщо ми будемо менше позичати у себе всередині країни. Іншими словами, МВФ подобається давати нам гроші, і він таким нехитрим чином бореться за право нас кредитувати. Це дуже вигідно - брати з нас відсотки, розставляти свої кадри, встановлювати контроль над монополіями і банками, давати доручення, які потрібно приймати закони, що приватизувати, скільки надрукувати нових грошей і який дозволити дефіцит бюджету », написав Андрій Портнов.



Адвокат вважає, що відіграти віддані позиції буде практично неможливо. «Країна перетворюється в приречену територію», - говорить він.



Але і це ще не все. Як виявилося, Україна взяла на себе зобов'язання оптимізувати шкільну мережу початкової та середньої освіти і пообіцяли МВФ реформувати наші навчальні програми. Інакше кажучи, в країні різко зменшиться кількість освітніх установ, постраждає навчальна програма.



«А навчальні програми змінити - це як, в якому обсязі і в рамках ким затвердженої ідеології,» - розмірковує Андрій Портнов.