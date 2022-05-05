Україна тепер отримуватиме високоякісні знімки із супутника

18:18 05 травня Київ, Україна

Запорожець Макс Поляков надав Україні можливість отримувати високоточні супутникові знімки завдяки комерційній угоді з GEOSAT.

Про це йдеться в пресрелізі компанії EOS, що належить бізнесменові Максу Полякову.



Зазначається, що через ризики інформаційного порядку денного в умовах військової агресії, повідомлення про угоду з'явилося в публічному просторі тільки зараз.



GEOSAT 2 став першим супутником, який вже передає оперативні дані спостереження за територією України виключно для використання нашою країною.



Супутник знаходиться на орбіті і дозволяє отримувати дані з надвисокою роздільною здатністю, раніше недоступною для України.



Він також дає можливість отримувати знімки за 100 кілометрів від державних кордонів України. Таким чином Україна посилила спостереження з орбіти за своєю територією.

"Стратегічне партнерство EOS та GEOSAT 2 зміцнює потенціал космічної розвідки України та допомагає збільшити ефективність захисту території країни, а також підвищує якість збору даних про збитки, завдані населенню та економіці військовою агресією російської федерації. Дані можна використовувати для вирішення завдань в аграрному секторі, лісовому господарстві та інших галузях", – йдеться у повідомленні.



Система GEOSAT 2 надає високоякісні та економічно вигідні послуги для клієнтів по всьому світу.



Супутник працює на сонячно-синхронній орбіті із середньою висотою 620 км з місцевим часом висхідного вузла (LTAN) 10 годин 30 хвилин, що дозволяє отримувати дані із частотою середнього часу повторного відвідування два дні по всьому світу (один день у середніх широтах).