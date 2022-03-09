Україна врятувала Захід, тепер світ їй винен – представник ОБСЄ
11:56 08 березень Київ, Україна
Массаро зазначив, що Україна успішно протидіє Росії, чим рятує Захід.
"Якби бліцкриг Путіна вдався, ми засудили б його і повернулися в звичайний режим. У Китаю були б вільні руки для вторгнення на Тайвань. Наші дивізії знищили б нас", - заявив він.
Проте додав, що Володимир
Зеленський відмовився від евакуації із Києва. "Тепер ми єдині. Ми завдячуємо Україні", - підсумував Массаро.
Нагадаємо, влада, прості українці і навіть населення інших країн наполегливо просять Захід закрити над Україною небо або хоча б надати країні літаки. Однак поки що позитивного рішення з цього приводу не ухвалили.
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