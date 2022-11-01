Україна спільно з Чехією готує понад 50 проєктів для зміцнення ЗСУ

08:20 01 листопада Київ, Україна

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що спільно з Чехією готуватимуться понад 50 проєктів для зміцнення української армії.



Про це Резніков повідомив у Twitter після міжурядових консультацій двох країн.

"Чудова зустріч з моєю чеською колегою Яною Черноховою. На порядку денному: 50+ проєктів для посилення армії України за участю Чехії. Ми обговорили: ситуацію на фронті; постачання озброєння та обладнання; можливості розширення проєктів у сфері ППО", - розповів Резніков.

Чернохова зазначила, що на зустрічі йшлося про подальшу гуманітарну та військову допомогу у боротьбі з російською агресією, а також участь Чеської Республіки у повоєнному відновленні України.