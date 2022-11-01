Україна спільно з Чехією готує понад 50 проєктів для зміцнення ЗСУ

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що спільно з Чехією готуватимуться понад 50 проєктів для зміцнення української армії.
Про це Резніков повідомив у Twitter після міжурядових консультацій двох країн.
Про це Резніков повідомив у Twitter після міжурядових консультацій двох країн.
Чернохова зазначила, що на зустрічі йшлося про подальшу гуманітарну та військову допомогу у боротьбі з російською агресією, а також участь Чеської Республіки у повоєнному відновленні України.
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