Україна співпрацює з США проти "Північного потоку-2"

08:58 14 травень Київ, Україна

Українське Посольство в Штатах регулярно надає інформацію Конгресу США про компанії, які беруть участь в будівництві "Північного потоку 2".



Про це розповіла в Вашингтоні посол України в США Про це розповіла в Вашингтоні посол України в США Оксана Маркарова

"Посольство дуже активно залучено до цього процесу. Ми постійно працюємо з нашими колегами тут (у Вашингтоні. - ред.), передаємо їм інформацію - списки компаній, які, на жаль, беруть участь поки в будівництві "Північного потоку 2", - повідомила посол.

За її словами, американська сторона заявила досить активну позицію про те, що "це не просто погана угода - а угода, яка несе ризик безпеці Європи і, зокрема, України". Маркарова підкреслила, що позиція офіційного Києва в цьому питанні також однозначна: "Північний потік 2" не повинен бути добудований, і ми вдячні нашим партнерам за таку постійну і активну увагу до цього процесу".



Крім того, посол України в США висловила вдячність американській стороні за санкції, введені проти Росії у зв'язку з її збройною агресією. "Сподіваємося, що ці санкції будуть поглиблюватися і розширюватися до того моменту, поки агресор не змінить свою поведінку", - підкреслила Оксана Маркарова.