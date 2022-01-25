Україна погодилася на проведення другого етапу переговорів з Іраном

16:17 09 вересень Київ, Україна





Міністерство закордонних справ України повідомило про згоду провести переговори в запропоновані Іранська сторона ініціювала проведення другого етапу переговорів щодо компенсацій за збитий літак МАУ.Міністерство закордонних справ України повідомило про згоду провести переговори в запропоновані Тегераном дати, з 18 по 21 жовтня.

Таку інформацію підтвердив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

Варто зазначити, раніше в інтерв'ю міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів УНН, що проведення другого раунду переговорів в жовтні було погоджено в Києві ще під час першого раунду.

"Делегацію очолюватиме мій заступник Євген Єнін. Делегація буде складатися з усіх фахівців і представників суміжних з МЗС органів, які нам потрібні для обговорення всього комплексу питань, пов'язаного зі збиттям нашого літака в Ірані", - розповів він.

Рейс PS752 "Тегеран-Київ" (літак Boeing 737-800) "Міжнародних авіаліній України" зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня рано-вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великобританії, Німеччини, Швеції та Афганістану.



Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об'єктом Ірану і був прийнятий за "ворожу ціль", а саме - за крилату ракету. При цьому в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, у зв'язку з чим системи ППО країни були приведені в повну бойову готовність. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.