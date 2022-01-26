Україна знову у трійці лідерів за кількістю скарг проти неї до ЄСПЛ

07:38 26 січень Київ, Україна

Станом на кінець 2021 р. на розгляді в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) перебувало понад 70 тисяч заяв, більшість із яких стосуються Російської Федерації, Туреччини, України та Румунії.



Про це повідомили у суді.



Першою у списку країн, за якими подають найбільше скарг, є Росія з більш ніж 17 тисячами заяв, слідом йде Туреччина з більш ніж 15 тисячами заяв, Україна з більш ніж 11 тисячами та Румунія з 5690 справ.



Вже не перший рік Україна разом із Росією, Туреччиною та Румунією входить до списку країн, на які найчастіше скаржаться до ЄСПЛ. Минулого року на розгляд чекали 10 250 справ проти України, проте держава також знаходилася на третьому рядку переліку.



Активісти та журналісти, які вирішили з'ясувати, як Україна щороку опиняється серед лідерів – порушниць прав людини, встановили, що велику кількість скарг подають юристи з Росії та окупованих частин Донбасу. Наприклад, юрист на ім'я Олександр Малахов з 2014 по 2020 рік загалом подав 771 скаргу, тобто майже 130 на рік. Водночас опитані дослідниками юристи, які також працюють над поданням скарг до ЄСПЛ, кажуть, що зазвичай кількість таких заяв не перевищує кількох десятків на рік.



Найактивніша скарга стосується приватної російської компанії – Міжтериторіальної колегії адвокатів “Клішин і партнери”. Її засновник - у минулому член російського парламенту, а серед клієнтів юрфірми низка російських державних структур, у тому числі Мін'юст РФ.



Нагадаємо, що за п'ять років Україна виплатила понад мільярд гривень за доведені в ЄСПЛ порушення прав людини. У той самий час влада не виконала більше 60% зі 117 провідних рішень суду. Під провідними мають на увазі ті рішення, які визначають нову значну чи системну проблему в країні.