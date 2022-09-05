Україна зможе відтіснити війська росії з правого берега Дніпра через два місяці - Естонія

11:29 05 вересня Київ, Україна

За оцінкою голови кіберкомандування, естонського полковника Каупо Росіна, Україна зможе відтіснити російські війська з правого берега Дніпра за два місяці.

Про це він розповів у ефірі ETV, повідомляє ERR.



Росін коментував наступальні дії ЗСУ на півдні України.

"Зараз можна сказати, що вони досягли тактичних успіхів. При цьому вони самі заявили, що діють повільно та методично, вишукуючи слабкі місця російських окупантів та чинячи тиск у цих слабких місцях", - сказав він.

За його словами, українці намагаються використати слабкості російської армії – логістику та управління. Росін вважає таку тактику найбільш доцільною на цей момент.

"Для більш широкомасштабних наступів потрібні дуже хороші бронетанкові сили, велика кількість танків, бронетехніки, з гарним керуванням. У такому разі необхідно знати, де перебуває противник. Здається, українці обрали найкращу тактику за своїми можливостями. І зараз здається, що це працює", – вважає Росін.

За його оцінкою, якщо ЗСУ зможуть закріпити свій успіх, вони зможуть відтіснити російські війська із західного берега Дніпра за два місяці.

"Ми бачимо, що українці звільняють окремі села щодня. Великими перемогами могли б бути звільнення Херсона та, можливо, захоплення греблі у Новій Каховці", - додав він.

Росін також зазначив, що нинішня позиційна війна та атаки ліній оборони один одного можуть зайняти ще кілька місяців.