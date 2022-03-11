Україна зробила все необхідне для отримання ПДЧ в НАТО - ОП

13:40 11 червень Київ, Україна

Україна здійснила всі необхідні кроки для забезпечення необхідного результату, щоб отримати План дій щодо членства (ПДЧ) НАТО , з подальшим оформленням членства в Альянсі.

Про це заявив новопризначений заступник глави Офісу Президента Андрій Сибіга, який займається питаннями зовнішньої політики, в п'ятницю, 11 червня.

Сибіга запевнив, що є всі підстави для позитивних очікувань щодо майбутнього членства України в НАТО.

"Це не тільки підтверджено в ході останніх розмов, це видно з нашої взаємодії з Альянсом... На сьогодні є чітка позиція ключових держав світу, євроатлантичної спільноти щодо підтримки наших спроб отримати членство в НАТО", - сказав він.

"З іншого боку, повинен бути консенсус (щодо подальших кроків до членства України в Альянсі, і його немає. - ЄП). Ми все це розуміємо, реалістично оцінюємо, але вважаємо нашу вимогу справедливою", - зазначив заступник голови ОП.

Сибіга окремо торкнувся питання відсутності запрошення для України на саміт лідерів країн НАТО, який відбудеться 14 червня в Брюсселі.

"Ми повинні були бути на саміті НАТО. І це справедлива наша вимога, як і вимога надання ПДЧ і членства в Альянсі, особливо на тлі тих викликів і тих ризиків, з якими стикається наша країна... Але на саміт, який відбудеться 14 червня, крім НАТО, не запрошені інші учасники, тому що такий формат. Хоча ми піднімали питання про присутність України, і з нашого боку було зроблено все для цього", - сказав заступник глави ОПУ.