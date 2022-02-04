Україна ризикує втратити безвіз і транш через САП

«Поки міжнародна спільнота зайнята Білоруссю, український уряд спішно просуває для відбору голови САП кандидатів, яким не вистачає досвіду та чеснот. Уряд ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС і подальший транш в € 1,5 млрд допомоги», - заявила вона.