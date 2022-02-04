Україна ризикує втратити безвіз і транш через САП

16:22 17 вересень Київ, Україна

Через спроби парламенту просунути в комісію для відбору на посаду глави САП кандидатів без досвіду, Україна ризикує втратити безвіз з ЄС і грошову допомогу.

Про це повідомила віцепрезидент комітету Європарламенту з асоціації між Україною та ЄС Віола фон Крам в Twitter.
«Поки міжнародна спільнота зайнята Білоруссю, український уряд спішно просуває для відбору голови САП кандидатів, яким не вистачає досвіду та чеснот. Уряд ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС і подальший транш в € 1,5 млрд допомоги», - заявила вона.
Нагадаємо, на засіданні 17 вересня Верховна Рада підтримала проєкт постанови про визначення представників парламенту до складу комісії, яка обиратиме керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.