Україна ризикує втратити безвіз і транш через САП

Через спроби парламенту просунути в комісію для відбору на посаду глави САП кандидатів без досвіду, Україна ризикує втратити безвіз з ЄС і грошову допомогу.
Про це повідомила віцепрезидент комітету Європарламенту з асоціації між Україною та ЄС Віола фон Крам в Twitter.
Про це повідомила віцепрезидент комітету Європарламенту з асоціації між Україною та ЄС Віола фон Крам в Twitter.
Нагадаємо, на засіданні 17 вересня Верховна Рада підтримала проєкт постанови про визначення представників парламенту до складу комісії, яка обиратиме керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі