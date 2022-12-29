Україна розробить бойові безпілотники для збивання дронів росії

Україна закупила близько 1400 безпілотників, переважно для розвідки, а також планує розробити бойові моделі дронів, які здатні атакувати безпілотники, які використовуються росією під час свого вторгнення.
Про це заявив віцепрем'єр із питань цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Assosiated Press.
Про це заявив віцепрем'єр із питань цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Assosiated Press.
За його словами, у майбутньому Україна проводитиме "більше місій із ударними безпілотниками".
Міністр також додав, що Україна закупила дрони типу "Fly Eye" - невеликий безпілотний літальний апарат, який використовується для розвідки та спостереження за полем бою.
Як зазначає видання, російська влада стверджує, що протягом останніх тижнів Україна за допомогою безпілотників завдала низку ударів по її військових базах, включаючи удари в понеділок, 26 грудня, російські сили нібито збили безпілотник, що наближався до авіабази Енгельс, внаслідок чого загинули військовослужбовці росії.
Раніше спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що починаючи з вересня українська протиповітряна оборона знищила понад 420 російських ракет та 430 дронів-камікадзе.
Як зазначає видання, російська влада стверджує, що протягом останніх тижнів Україна за допомогою безпілотників завдала низку ударів по її військових базах, включаючи удари в понеділок, 26 грудня, російські сили нібито збили безпілотник, що наближався до авіабази Енгельс, внаслідок чого загинули військовослужбовці росії.
Раніше спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що починаючи з вересня українська протиповітряна оборона знищила понад 420 російських ракет та 430 дронів-камікадзе.
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