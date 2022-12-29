Україна розробить бойові безпілотники для збивання дронів росії

14:23 29 грудня Київ, Україна





Про це Україна закупила близько 1400 безпілотників, переважно для розвідки, а також планує розробити бойові моделі дронів, які здатні атакувати безпілотники, які використовуються росією під час свого вторгнення.Про це заявив віцепрем'єр із питань цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Assosiated Press.

"Наступний етап, коли ми більш-менш забезпечені розвідувальними безпілотниками, - це ударні безпілотники. Це як вибухові дрони, так і ті, що літають на відстань від трьох до 10 кілометрів і вражають цілі", - сказав Федоров.

За його словами, у майбутньому Україна проводитиме "більше місій із ударними безпілотниками".

"Ми говоримо про дрони, БПЛА, які ми розробляємо в Україні. У будь-якому випадку це буде наступний крок у розвитку технологій», – сказав він.