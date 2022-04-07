Україна розірвала угоду з СНД про співробітництво в захисті інтелектуальної власності

10:23 09 липня Київ, Україна

Україна продовжує розривати відносини з СНД, сьогодні набув чинності закон про вихід з угоди з СНД про захист інтелектуальної власності.

Про це повідомляє Голос України.

Закон передбачає вихід України з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони та захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони і захисту інтелектуальної власності.



Цю угоду підписали 19 листопада 2010 року в Санкт-Петербурзі, а Верховна Рада ратифікувала її 21 грудня 2011 року.



У Кабміні раніше підкреслювали, що представники України тривалий час не беруть участь в засіданнях Міждержавної ради. Україна не бере участі в розробці проєктів міжнародних договорів в рамках СНД, не здійснює в рамках угоди обмін патентною, нормативно-методичною документацією в сфері охорони та захисту інтелектуальної власності.



Також Україна не застосовує положення Угоди про співробітництво з уповноваженими (компетентними) органами в сфері інтелектуальної власності.