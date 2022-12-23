Україна розірвала оборонні угоди з білоруссю

17:12 23 грудня Київ, Україна

Уряд України припинив дію кількох угод з білоруссю. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram у п'ятницю, 23 грудня.

"Припинено дію угоди між урядом України та урядом республіки білорусь про повітряне сполучення", - написав він.

За словами Мельничука, угода була підписана у мінську 17 липня 1995 року.



Крім того, припинено дію таких угод із білоруссю: