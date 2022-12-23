Україна розірвала оборонні угоди з білоруссю

17:12 23 грудня Київ, Україна

Уряд України припинив дію кількох угод з білоруссю. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram у п'ятницю, 23 грудня.
 
"Припинено дію угоди між урядом України та урядом республіки білорусь про повітряне сполучення", - написав він.
 
За словами Мельничука, угода була підписана у мінську 17 липня 1995 року.

Крім того, припинено дію таких угод із білоруссю:
  • про взаємні постачання у 1995 році озброєння, військової техніки, інших матеріальних засобів та послуг для потреб оборони та безпеки (від 16 грудня 1994 року);
  • про додаткові заходи довіри та безпеки (від 16 квітня 2001 року);
  • про проведення спільних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у галузі озброєння та військової техніки (від 18 жовтня 2005 року),
  • про взаємну охорону прав на результати інтелектуальної діяльності, створені та надані під час двостороннього військово-технічного співробітництва (від 18 жовтня 2005 року).