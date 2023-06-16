Україна розслідує ймовірну роль білорусі у депортації українських дітей

15:11 24 травня Київ, Україна

Україна розслідує ймовірну роль білорусі у примусовому переміщенні українських дітей із тимчасово окупованих територій.



Про це у коментарі Reuters повідомили в Офісі Генпрокурора України.



"Факти та обставини вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій України до так званих оздоровчих таборів у білорусі зараз розслідуються", - зазначили в Офісі Генпрокурора.



Виданню також повідомили, що порушено кримінальне провадження за фактом примусової депортації понад 19 тисяч дітей з окупованих Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської та Харківської областей, зокрема до білорусі.



"Ця заява зроблена після повідомлення білоруської опозиції у вигнанні про те, що 2150 українських дітей, у тому числі дітей-сиріт віком від 6 до 15 років, було вивезено до так званих оздоровчих таборів та санаторіїв на території білорусі", — йдеться у статті.



Опозиція білорусі стверджує, що українські діти вивозилися до білоруського санаторію "Золоті Піски" в Гомельській області та санаторно-курортного табору "Острошицьке Містечко" у Мінській області.



З тимчасово окупованих територій України дітей автобусом доставили до росії, а потім поїздом до білорусі, заявили в опозиції.



"Лукашенко особисто розпорядився про передачу дітей-сиріт до білорусі і сприяв їхньому приїзду фінансовою та організаційною підтримкою", - йдеться в повідомленні.



В офісі олександра лукашенка не відповіли на запит Reuters щодо оприлюднених фактів депортації українських дітей.