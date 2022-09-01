Україна розслідує 26 000 військових злочинів рашистів - Reuters

Україна розслідує майже 26 000 ймовірних справ про військові злочини, скоєні після вторгнення росії 24 лютого, і звинуватила 135 осіб.

"Іноді нас запитують, чому ми переслідуємо таких… офіцерів нижчої ланки. Просто тому, що вони фізично тут… Якби це були генерали, ми обов'язково притягнули б до відповідальності генералів", — сказав Білоусов.