Україна розслідує 26 000 військових злочинів рашистів - Reuters

07:21 08 серпня Київ, Україна

Україна розслідує майже 26 000 ймовірних справ про військові злочини, скоєні після вторгнення росії 24 лютого, і звинуватила 135 осіб.
 
З-поміж обвинувачених близько 15 перебувають під вартою в Україні, а решта 120 залишаються на волі, повідомив в інтерв'ю Reuters начальник Департаменту Офісу Генпрокурора з кримінальних проваджень про тортури Юрій Білоусов.

За його словами, до судів передано 13 справ, винесено сім вироків.

У травні 21-річний російський солдат, який потрапив у полон, став першим окупантом засудженим у справі про військові злочини в Україні після вторгнення росії 24 лютого. Він був засуджений до довічного ув'язнення за вбивство беззбройної цивільної особи.
"Іноді нас запитують, чому ми переслідуємо таких… офіцерів нижчої ланки. Просто тому, що вони фізично тут… Якби це були генерали, ми обов'язково притягнули б до відповідальності генералів", — сказав Білоусов.