Україна розслідує 26 000 військових злочинів рашистів - Reuters

Україна розслідує майже 26 000 ймовірних справ про військові злочини, скоєні після вторгнення росії 24 лютого, і звинуватила 135 осіб.
З-поміж обвинувачених близько 15 перебувають під вартою в Україні, а решта 120 залишаються на волі, повідомив в інтерв'ю Reuters начальник Департаменту Офісу Генпрокурора з кримінальних проваджень про тортури Юрій Білоусов.
За його словами, до судів передано 13 справ, винесено сім вироків.
У травні 21-річний російський солдат, який потрапив у полон, став першим окупантом засудженим у справі про військові злочини в Україні після вторгнення росії 24 лютого. Він був засуджений до довічного ув'язнення за вбивство беззбройної цивільної особи.
За його словами, до судів передано 13 справ, винесено сім вироків.
У травні 21-річний російський солдат, який потрапив у полон, став першим окупантом засудженим у справі про військові злочини в Україні після вторгнення росії 24 лютого. Він був засуджений до довічного ув'язнення за вбивство беззбройної цивільної особи.
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