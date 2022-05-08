Україна розширює кількість країн-учасниць в Кримській платформі - їх уже 31

20:42 04 серпня Київ, Україна

Кількість країн, які прийняли запрошення українського МЗС на участь у Кримській платформі, неухильно зростає.

Про це повідомив в Twitter 4 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба



"Тільки що отримали ще одне підтвердження участі в Кримській платформі від важливого партнера. Кількість учасників досягла 31 і пішла на четвертий десяток", - написав Кулеба.



За його словами, Україна працює над подальшим розширенням ядра міжнародної коаліції за звільнення Криму.



