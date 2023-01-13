Україна розраховує пройти шлях до вступу до ЄС менш як за два роки — Шмигаль

18:16 13 січня Київ, Україна

На Україну попереду чекає шлях переговорів щодо вступу до Європейського Союзу, який має завершитися підписання відповідної угоди. В уряді розраховують, що це вдасться зробити менш як через два роки.



Прем'єр-міністр Денис Шмігаль під час засідання 13 січня нагадав, що у червні 2022 року Україна набула статусу кандидата на членство в ЄС і додав, що у сфері євроінтеграції за минулі 10 місяців вдалося зробити те, що раніше планувалося виконувати як мінімум за кілька років.



Він зазначив, що, незважаючи на війну, Україна отримала п'ять "безвізів" з ЄС, підписала "енергетичний безвіз", отримали економічний та транспортний "безвіз", а також "митний" безвіз. Крім того, Україна стала членом програми "Цифрова Європа". Наразі завершується виконання семи рекомендацій Європейської комісії, які дозволять запустити наступні кроки щодо інтеграції. Також необхідно проаналізувати відповідність українського законодавства до законодавства Євросоюзу.

"Паралельно з оцінкою відповідності, прийняттям та впровадженням європейського законодавства, ми готуватимемося до безпосередніх переговорів про сам вступ. Буде сформована переговорна позиція України, яка визначить наші сильні сторони, межі компромісів, як вступ до ЄС вплине на окремі сектори економіки та держави в цілому ". Буде сформовано команди переговорників з української сторони, які професійно зможуть обговорити деталі у різних галузях. Це стане підставою для відкриття офіційних переговорів щодо вступу", - пояснив Шмигаль.

Він додав, що надалі на Україну чекає шлях переговорів, який має увінчатися підписанням Угоди про його вступ до ЄС.