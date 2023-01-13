Україна розраховує пройти шлях до вступу до ЄС менш як за два роки — Шмигаль

На Україну попереду чекає шлях переговорів щодо вступу до Європейського Союзу, який має завершитися підписання відповідної угоди. В уряді розраховують, що це вдасться зробити менш як через два роки.
Прем'єр-міністр Денис Шмігаль під час засідання 13 січня нагадав, що у червні 2022 року Україна набула статусу кандидата на членство в ЄС і додав, що у сфері євроінтеграції за минулі 10 місяців вдалося зробити те, що раніше планувалося виконувати як мінімум за кілька років.
Він зазначив, що, незважаючи на війну, Україна отримала п'ять "безвізів" з ЄС, підписала "енергетичний безвіз", отримали економічний та транспортний "безвіз", а також "митний" безвіз. Крім того, Україна стала членом програми "Цифрова Європа". Наразі завершується виконання семи рекомендацій Європейської комісії, які дозволять запустити наступні кроки щодо інтеграції. Також необхідно проаналізувати відповідність українського законодавства до законодавства Євросоюзу.
Прем'єр-міністр Денис Шмігаль під час засідання 13 січня нагадав, що у червні 2022 року Україна набула статусу кандидата на членство в ЄС і додав, що у сфері євроінтеграції за минулі 10 місяців вдалося зробити те, що раніше планувалося виконувати як мінімум за кілька років.
Він зазначив, що, незважаючи на війну, Україна отримала п'ять "безвізів" з ЄС, підписала "енергетичний безвіз", отримали економічний та транспортний "безвіз", а також "митний" безвіз. Крім того, Україна стала членом програми "Цифрова Європа". Наразі завершується виконання семи рекомендацій Європейської комісії, які дозволять запустити наступні кроки щодо інтеграції. Також необхідно проаналізувати відповідність українського законодавства до законодавства Євросоюзу.
Він додав, що надалі на Україну чекає шлях переговорів, який має увінчатися підписанням Угоди про його вступ до ЄС.
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