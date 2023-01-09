Україна розраховує на санкції проти ядерної галузі РФ у новому пакеті санкцій - Шмигаль

17:18 09 січня Київ, Україна

Україна розраховує, що 10-й пакет санкцій ЄС проти Росії міститиме обмеження проти ядерної галузі Росії, у тому числі "Росатому".

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі у Києві з виконавчим віце-президентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом.

За словами прем'єра, українська влада активно веде роботу з європейськими партнерами над підтримкою за чотирма напрямками:
  • демілітаризація Запорізької АЕС,
  • постачання електрообладнання,
  • можливості імпорту електроенергії з ЄС
  • санкції проти Росії
"Розраховуємо, що 10-й пакет міститиме обмеження проти ядерної галузі Росії, зокрема "Росатому". Агресор має бути покараний за атаки на енергетику України та злочини проти екології", - написав він у Telegram.
Шмигаль та Тіммерманс також обговорили питання післявоєнного оновлення України.
"Відновлення має відбуватися на основі принципів зеленого курсу. Україна має значний потенціал у сфері альтернативної енергетики, що допоможе Європі швидше відмовитися від російських копалин ресурсів", — зазначив Шмигаль.
Він подякував Тіммермансу за ініціативу створення стратегічного партнерства між Україною та ЄС у сфері відновлюваних газів. За словами прем'єра, найближчим часом очікується висновок відповідного меморандуму.