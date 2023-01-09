Україна розраховує на санкції проти ядерної галузі РФ у новому пакеті санкцій - Шмигаль

Україна розраховує, що 10-й пакет санкцій ЄС проти Росії міститиме обмеження проти ядерної галузі Росії, у тому числі "Росатому".
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі у Києві з виконавчим віце-президентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом.
За словами прем'єра, українська влада активно веде роботу з європейськими партнерами над підтримкою за чотирма напрямками:
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі у Києві з виконавчим віце-президентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом.
За словами прем'єра, українська влада активно веде роботу з європейськими партнерами над підтримкою за чотирма напрямками:
- демілітаризація Запорізької АЕС,
- постачання електрообладнання,
- можливості імпорту електроенергії з ЄС
- санкції проти Росії
Шмигаль та Тіммерманс також обговорили питання післявоєнного оновлення України.
Він подякував Тіммермансу за ініціативу створення стратегічного партнерства між Україною та ЄС у сфері відновлюваних газів. За словами прем'єра, найближчим часом очікується висновок відповідного меморандуму.
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