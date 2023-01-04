Україна розкритикувала нового главу МЗС Ізраїлю через розмову з лавровим

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що розмова нового ізраїльського міністра закордонних справ Елі Коена з главою мзс росії сергієм лавровим є свідченням зміни політики Ізраїлю.
Про це повідомляє The Times Of Israel.
Про це повідомляє The Times Of Israel.
Корнійчук додав, що позиція Ізраїлю щодо російського вторгнення "незрозуміла".
У той самий час ізраїльський чиновник заявив The Times of Israel невдовзі після розмови Коена та лаврова, що "у політиці Ізраїлю немає жодних змін".
3 грудня стало відомо, що між міністром закордонних справ Ізраїлю Елі Коеном та його російським колегою сергієм лавровим відбулася розмова.
3 грудня стало відомо, що між міністром закордонних справ Ізраїлю Елі Коеном та його російським колегою сергієм лавровим відбулася розмова.
Зазначається, що "глава російського зовнішньополітичного відомства також інформував свого ізраїльського колегу про окремі аспекти ситуації в Україні в контексті "спеціальної військової операції", що проводиться росією.
Міністри також розглянули ситуацію на Близькому Сході та Північній Африці.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі