Україна розкритикувала нового главу МЗС Ізраїлю через розмову з лавровим

11:27 04 січня Київ, Україна





Про це Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що розмова нового ізраїльського міністра закордонних справ Елі Коена з главою мзс росії сергієм лавровим є свідченням зміни політики Ізраїлю.Про це повідомляє The Times Of Israel.

"Міністр закордонних справ Ізраїлю не розмовляв із лавровим з початку війни", - зазначив у коментарі виданню посол, вказавши на те, що Київ незадоволений розмовою. Він нагадав, що колишній міністр закордонних справ країни Яїр Лапід не розмовляв із лавровим.

Корнійчук додав, що позиція Ізраїлю щодо російського вторгнення "незрозуміла".

"На жаль, ми не отримуємо жодного засудження масового обстрілу наших мирних жителів в останні місяці. Ізраїль унікальний з погляду наших партнерів. Він мовчить", - наголосив дипломат.

У той самий час ізраїльський чиновник заявив The Times of Israel невдовзі після розмови Коена та лаврова, що "у політиці Ізраїлю немає жодних змін".



3 грудня стало відомо, що між міністром закордонних справ Ізраїлю Елі Коеном та його російським колегою сергієм лавровим відбулася розмова.

"Голови зовнішньополітичних відомств обговорили актуальні завдання двостороннього порядку денного з упором на важливість зміцнення потенціалу торговельно-економічного співробітництва. У цьому контексті наголошено на необхідності скликання чергового засідання Змішаної російсько-Ізраїльської комісії", - повідомили в мзс росії.

Зазначається, що "глава російського зовнішньополітичного відомства також інформував свого ізраїльського колегу про окремі аспекти ситуації в Україні в контексті "спеціальної військової операції", що проводиться росією.



Міністри також розглянули ситуацію на Близькому Сході та Північній Африці.