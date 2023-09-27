Україна просить у партнерів ракети для ударів по виробничих центрах БПЛА у Сирії та Ірані - ЗМІ

17:21 27 вересня Київ, Україна

Іранські дрони-камікадзе типу Shahed-136, які росія використовувала під час недавніх атак на Україну, оснащені європейськими деталями. Україна ж просить у партнерів ракети великої дальності для ударів по виробничих майданчиках "шахедів" у росії, а також в Ірані та Сирії.

Про це йдеться в секретному документі, який українська влада надала країнам "Групи семи" у серпні, повідомляє The Guardian.



У звіті пишуть, що за останні 3 місяці росія здійснила понад 600 атак на українські міста, де застосовувала дрони із західними компонентами. Загалом Україна виявила 52 електродеталі в уламках цих БПЛА. Виробниками деталей у звіті назвали 5 організацій Європи, зокрема польську "дочку" британської транснаціональної компанії.

"Серед виробників - компанії зі штаб-квартирами в країнах санкційної коаліції: США, Швейцарії, Нідерландах, Німеччині, Канаді, Японії та Польщі", - йдеться у таємному документі.

Водночас немає підозр про будь-які порушення санкцій з боку західних країн.

"Іран переважно використовує доступні комерційні компоненти, постачання яких погано або зовсім не контролюються", - пише The Guardian.

Згідно з українськими дослідженнями, митна інформація вказує на те, що майже весь імпорт компонентів до Ірану йшов з Туреччини, Індії, Казахстану, Узбекистану, В'єтнаму та Коста-Ріки.



Член Європарламенту Барт Грютус, який перебуває у складі підкомітету з питань оборони та безпеки, вважає, що між розвідувальними службами Євросоюзу склалася недостатня координація для боротьби зі зловживанням західними компонентами.



Україна в 47-сторінковому секретному документі для G7 каже, що виробництво "шахедів" розосередилося з Ірану до Сирії та росії, хоча Тегеран все ще постачає компоненти для дронів.



Київ запропонував кілька способів вирішення такої проблеми - нарощування в росії виробництва дронів для атак по Україні. Зокрема, просить у західних союзників надати далекобійні ракети для того, щоб бити по заводах "шахедів" в Ірані, Сирії та росії. Хоча наголошується, що такий план, мабуть, Захід відкине.