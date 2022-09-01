Україна просить США запровадити санкції проти приватних російських банків
11:59 12 серпня Київ, Україна
Посол України в США Оксана Маркарова
звернулася до американського Мінфіну з проханням запровадити санкції проти всіх російських приватних банків. Про це вона розповіла в інтерв'ю агентству Bloomberg.
"Україна закликає адміністрацію президента Джо Байдена ввести санкції проти всіх російських приватних банків", - заявила Маркарова. За її словами, будь-який російський банк є законною ціллю санкцій, оскільки всі вони беруть участь у фінансуванні російської військової кампанії.
"Санкції відіграють таку ж важливу роль, як і зброя", - додала дипломат. Київ також просить Держдепартамент внести росію до списку країн-спонсорів тероризму. Напередодні це зробив Сейм Латвії. Латвійські парламентарі також закликали припинити видачу віз росіянам.
При цьому у Держдепартаменті США вважають, що санкції США не повинні шкодити російському народові.
«Ми ясно дали зрозуміти, що хочемо, щоб наші дії не завдавали шкоди і не мали значного впливу на російський народ, не з ним у нас розбіжності щодо цього», — заявив заступник голови пресслужби відомства Ведант Патель.
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