Україна просить США запровадити санкції проти приватних російських банків

11:59 12 серпня Київ, Україна

Посол України в США Оксана Маркарова звернулася до американського Мінфіну з проханням запровадити санкції проти всіх російських приватних банків. Про це вона розповіла в інтерв'ю агентству Bloomberg.

"Україна закликає адміністрацію президента Джо Байдена ввести санкції проти всіх російських приватних банків", - заявила Маркарова. За її словами, будь-який російський банк є законною ціллю санкцій, оскільки всі вони беруть участь у фінансуванні російської військової кампанії.

"Санкції відіграють таку ж важливу роль, як і зброя", - додала дипломат. Київ також просить Держдепартамент внести росію до списку країн-спонсорів тероризму. Напередодні це зробив Сейм Латвії. Латвійські парламентарі також закликали припинити видачу віз росіянам.

При цьому у Держдепартаменті США вважають, що санкції США не повинні шкодити російському народові.