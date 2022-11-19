Україна просить надати доступ до місця вибуху у Польщі - Данилов

16:10 16 листопада Київ, Україна

Секретар РНБО Олексій Данилов зазначив, що Україна виступає за спільне вивчення інциденту щодо падіння ракети на території Польщі. За його словами, Україна готова передати російський слід, що є в доказах.

"Ми виступаємо за спільну перевірку інциденту з падінням ракети в Польщі. Ми готові передати докази російського сліду, які є у нас. Ми чекаємо від наших партнерів на інформацію, на підставі якої зроблено висновок, що це українська зенітна ракета", - написав Данилов.

Він також додав, що Україна просить невідкладно надати доступ до місця вибуху у Польщі представникам Міноборони та ДПСУ.

Нагадаємо, увечері 15 листопада після масованої атаки росії по Україні польські ЗМІ повідомили, що в містечку Пшеводув у Грубешівському районі, розташованому за 5 кілометрів від кордону з Україною, стався вибух. Associated Press з посиланням на джерело у розвідці США повідомило, що російські ракети перетнули кордон Польщі. Згодом МЗС Польщі підтвердило, що ракета російського виробництва впала на території країни, вбивши двох людей.