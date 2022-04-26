Україна просить 2 млрд доларів економічної допомоги у США

07:34 26 квітня Київ, Україна

Україна просить $2 млрд економічної допомоги у США щомісяця, щоб протистояти гуманітарній кризі через широкомасштабне вторгнення росії.

Про це пише The Washington Post.



У виданні зазначають, що на зустрічах з високопоставленими офіційними особами США міністр фінансів Сергій Марченко заявив: Україна шукає щонайменше $5 млрд економічної допомоги щомісяця, $2 млрд із яких надходитимуть від Вашингтона.

"Нам потрібно заповнити цю прогалину прямо зараз, щоб залучити необхідне фінансування та виграти цю війну", - сказав Марченко в інтерв'ю WP.

За його словами, ці гроші потрібні, щоб не погіршити гуманітарну кризу через війну з росією, а також покрити невідкладні витрати у квітні, травні та червні.



Він зазначив, що така підтримка дозволить продовжувати виплачувати пенсії, зарплати медикам та педагогам, а також покривати інші гуманітарні потреби. Україна могла б надрукувати більше грошей, щоб покрити частину цих витрат, але це призвело б до стрибка інфляції.



Крім запиту цієї допомоги, також очікується додатковий довгостроковий запит, щоб допомогти Україні одужати від значно більших збитків від війни, пишуть у виданні.



Загалом Марченко зазначив, що співпраця зі США стає дедалі більшою, і Вашингтон шукає для України рішення.

"Дуже добре, що ми бачимо підтримку з боку Сполучених Штатів. Вона стає дедалі більшою”, – додав міністр.

Минулого тижня США анонсували ще $500 млн прямого фінансування державного бюджету України. З 24 лютого оголошена грантова допомога Україні з боку США становить $1 млрд.